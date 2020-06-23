شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية السودانية»: توافق مع مصر على مشروع القرار العربي بشأن «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر إسماعيل، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، إن هناك توافقا بين السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة، «بعد التنسيق التام بين البلدين».

وأكد «إسماعيل» أن السودان «طرف أصيل» في مفاوضات السد.

كانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت، الثلاثاء، أن هناك توافقًا بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة، إضافة لاستعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر.

وأكدت الخارجية السودانية على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.

وكانت الخارجية السودانية قد نفت، الإثنين، ما قاله وزير الخارجية الإثيوبى جدو أندارجاشيو، بأن كلًا من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، لصحيفة (السودانى)، الإثنين، إن هذا الحديث ليس صحيحا «إطلاقا»، مؤكدًا أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.

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