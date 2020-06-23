شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية الصناعية» تطرح 1.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة عبر الخريطة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح ٦٤٥ قطعة أرض صناعية شاغرة في ١٢ محافظة بمساحة إجمالية ١.٥ مليون متر مربع جاهزة المرافق.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه تم فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح والذي يتقدم إليه المستثمر أون لاين، حيث شمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعا مجدى غازي، رئيس الهيئة، كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الاعمال بالاطلاع على البوابة الالكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية، كاشفا عن أنه سيتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى ٢/ ٧/ ٢٠٢٠ وتقديم الطلبات حتى ٣/ ٨ /٢٠٢٠ وذلك عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg.

وأضاف «غازي» أن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر والعالم، وهي طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية، كما توفر بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وأشار إلى أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مراحل الطرح وتحديث المعلومات واضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، مضيفا أنه تم إعداد دليل إلكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات الكترونيا وعملية الدفع الالكتروني، كما يمكن للمستثمر التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة تليفونيا أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض اونلاين للتيسير على المستثمرين.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة تشمل 645 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 329 قطعة أرض باجمالي مساحة تقديرية 746 الف م2 (بنظام التمليك)، ومن بعدها محافظة قنا بمنطقتى قفط ونجع حمادي باجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 الف م2 تقريبا ( تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية باجمالي 51 قطعة ارض على مساحة حوالي 303 الف م2 (بنظام التمليك), وتأتي القنطرة شرق بالإسماعيلية باجمالي 45 قطعة على مساحة 40 ألف م2 (بنظام حق انتفاع) , والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 الف م2 تقريبا (بنظام حق الانتفاع) ثم برج العرب الجديدة بالاسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 الف م2 (بنظام التمليك), ثم تأتي بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9 20 19 قطعة ارض باجمالي مساحة 38 الف م2 (بنظام التمليك) ومنطقة طيبة بالاقصر 9 قطع على مساحة 55 الف م2 (بنظام التمليك) والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل) , وأسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 الاف م2 (تمليك بدون مقابل)، بينما القطامية بالقاهرة باجمالي 4 قطع على مساحة حوالي 7 الاف م2 وأخيرا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع باجمالي مساحة 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل).

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وأشار إلى أنه على غرار المرحلتين الاولى والثانية فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات, ثم خلال 20 يوما يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة, حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الالكترونية, وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة, وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، مؤكدا أن معيار الاختيار هو الجدية, ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.