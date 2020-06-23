شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحه تتابع سير العمل بـ«100 مليون صحة» بـ«أم المصريين» وطب الأسرة بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، العيادات الخارجية بمستشفى أم المصريين بحي جنوب الجيزة، ومركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة «100 مليون صحة»، والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

تابعت الوزيرة سير العمل بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، واطمأنت على إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة داخل المعمل الخاص بالوحدة، كما تابعت الوزيرة توافر مخزون الأدوية وأداء الفرق الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج.

وأشارت الوزيرة إلى زيادة عدد المترددين على المبادرة وانتظام سير العمل بها في اليوم الرابع منذ انطلاقها، مؤكدة أن هدف المبادرة تقديم أفضل خدمة طبية ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل آمن من خلال الوحدات الصحية والقوافل العلاجية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، وذلك بالمحافظات التي تم تفعيل المبادرة بها خلال الأسبوع الحالي وهي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة).

وقالت الوزيرة إنه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة تباعًا في باقي المحافظات، بهدف الوصول إلى كل المواطنين في الأحياء القريبة منهم للتيسير عليهم في الحصول على الخدمة الطبية بالمستوى اللازم، مؤكدة إتاحة صرف الأدوية سواء لأصحاب قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن أصحاب القرارات المنتهية يمكنهم التوجه لصرف العلاج بشكل مؤقت لحين تجديد القرار من أي من الوحدات الصحية أو المستشفيات بشكل تلقائي.

وخلال جولتها، حرصت الوزيرة على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المبادرة وشرحت لهم خطوات وإجراءات متابعة حالتهم الصحية، كما أثنت على اتباعهم كل الإجراءات الوقائية وارتداء الماسكات والالتزام بإجراءات التباعد.

ووجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهد لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى

من جانبه، قال محافظ الجيزة، إن مستشفى أم المصريين تعد من أكبر المستشفيات بالمحافظة والتي تشهد يوميا استقبال العديد من الحالات المرضية، مشيدا بالمجهودات التي تبذبلها الأطقم الطبية والتمريض في سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه، مؤكدا تقديم الدعم الكامل لهم.

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وأشاد «راشد» بتضافر كل جهود الدولة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والتي يمكن من خلالها للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة متابعة حالتهم الصحية من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية وسيارات القوافل العلاجية المتواجدة بكافة أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم في تقديم أفضل خدمة طبية لكافة المواطنين وكبار السن من خلال أقرب منطقة إليهم لتخفيف الأعباء على المواطنين والتيسير عليهم.

وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة المستقبل بالسادس من أكتوبر

وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة المستقبل بالسادس من أكتوبر

وزيرة الصحة تتفقد وحدة صحة المستقبل بالسادس من أكتوبر