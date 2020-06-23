شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة السادات: فتح المدن الجامعية لتسكين طلاب الفرق النهائية أثناء الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرّر الدكتور أحمد بيومى، رئيس جامعة السادات، فتح المدن الجامعية وتسكين طلاب الفرق النهائية أثناء فترة امتحانات نهاية العام 2020/2019. وقال «بيومى»، إن التسكين في المدن الجامعية سيكون مقصورًا على الطلاب المقيمين في المدن قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل طالب سيكون في غرفة مستقلة وحده مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، وعلى الطلاب الحضور إلى المدن الجامعية، يوم الإثنين 29 يونيو، لتسلّم أماكنهم دون إجراءات مسبقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 56,809

تعافي 15,133

وفيات 2,278

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