شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب»: تعديلات «الضريبة على القيمة المضافة» لن تدخل المجلس هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة التي أعلنت عنه الحكومة، لم يصل مجلس النواب، وبالتالي فلن يتم النظر والبت فيه خلال الجلسات الأخيرة لمجلس النواب، وسينتظر للبرلمان التالي، في العام المقبل.

وأوضح «عمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار بشأنه في غياب مجلس النواب وتنفيذه، على أن يتم عرضه في أولى جلسات مجلس النواب المقبل.

وأضاف أن اللجنة انتهت من تعديلات قانون الجمارك، وفي طريقها للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، لعرضها على الجلسة العامة في 6 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن التعديلات انصبت على دمج كل الإجراءت الضريبية في آلية واحدة، بما يسهل على الممولين إنهاء الإجراءات في أسرع وقت.

كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد استعرض، أمس، في اجتماع مصغر لمجلس الوزراء، تعديلات مقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وإعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات إنتاج صناعة الورق، بجانب إعفاء خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى إعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.