شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين جامعة بنها وهيئة الطاقة الذرية لدعم التعاون الأكاديمي والبحثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتورجمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور عاطف عبدالحميد عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية اتفاقية تعاون مشترك، لدعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتأهيل المهاري وتبادل الخبرات التقنية.

وقال «السعيد» إن الجامعة حرصت على توطيد العلاقة بين الجامعة وهيئة الطاقة الذرية المصرية بما لها من إسهامات واضحة ومتميزة مكنت الدولة المصرية من كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتى تسعى لتعميقها في كافة أوجة التعاون وعلي جميع الأصعدة، وبخاصة تجاة البرامج التدربية والتأهيلية، وتوعية المجتمع بكل فئاتة المختلفة، والتعامل باحترافية وعن علم ووعي وبناء مجتمع يعتمد في ردود أفعالة على العلم والمعرفة والمهارات المكتسبة.

وأضاف، أن الهيئة تضم أفضل العلماء وتمتلك التجهيزات العلمية والتكنولوجيا والتي يمكن استخدامها بفاعلية بواسطة الجامعات والهيئات الوطنية من خلال أنشطتها البحثية.

ومن جانبة قال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، إن الاتفاقية تهدف دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتأهيل المهاري وتبادل الخبرات التقنية، بالإضافة إلى التعاون في برامج علمية أو تدريبية متميزة وتستعين الجامعة فيها بمدربين من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة، ليخدم استراتيجيات الدولة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويكون التدريب العملي بمعامل الهيئة.

وأشار «الجيزاوي»، أن الاتفاقية تتيح المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخدمة المجتمع أو إنشاء مراكز تميز بحثية بإشراف مشترك، مشيرا إلى أنه سيتم الاشتراك في إجراء ونشر البحوث العلمية والإشراف المشترك على طلاب الدرسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة على أن يكون الطلاب من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية.

وأوضح الدكتور لطفي أبوسالم عميد كلية العلوم والمسؤول عن أعمال التنسيق بين الجامعة والهيئة، أن الاتفاقية تسمح بالتعاون المشترك في برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالهيئة لتنفيذ التدريب العملي للطلاب في المعامل المختلفة للهيئة، بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات العلمية في التعليم والبحث العلمي.

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