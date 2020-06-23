شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي بحي الأربعين في السويس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مكون من العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين بالسويس، والدكتور آسر حسن البنا، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور رضا سيد، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، والعميد سيد جامع ممثلا عن نائب مدير الأمن، والضبع ناشد، مدير الأزمات، وياسر البعيري، مدير الإعلام، وممثل عن الأمن الوطني، بمتابعة توزيع وتسليم شنطة العلاج لحالات العلاج المنزلي بنطاق حي الأربعين طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وتم التأكيد على الالتزام بتسليم العلاج في المواعيد المحددة واتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لفرق العمل من الرائدات الريفيات وموظفي مديرية الصحة التي تقوم بتوزيع وتسليم الادوية للمرضي المخالطين بمنازلهم.

توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة بالسويس

توصيل العلاج لحالات العزل المنزلي طبقا لبرتوكول وزارة الصحة بالسويس