شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن إجراءات الوقاية من «كورونا».. استمرار حملات تطهير قرى مركز الغنايم في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة وتطهير الشوارع بالمحافظة، مستمرة بصفة دورية ويومية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بمشاركة معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية للقضاء نهائياً على أكوام وتجمعات القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة لافتا إلى تكليف قيادات المحافظة بمتابعة هذه الحملات يوميًا مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات النظافة والتطهير والتعقيم بقرى ومراكز المحافظة،

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد ترأس حملة نظافة وتطهير مكبرة بعدد من قرى مركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم حيث تم رفع تجمعات وأكوام القمامة بالقرى بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية كما تم رش وتطهير وتعقيم عدد من الأماكن العامة وعمل مسح بالجليدر لبعض الشوارع لإزاله العوائق والمطبات.