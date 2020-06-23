شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة» تنفى إقالة «الوكيل» بسبب «ماما سناء»: ترقية وتكريمًا لمشواره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مديرية الصحة بالبحيرة، بيانًا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، الثلاثاء، ردًا على ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشان إقالة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور يسرى بيومي، بسبب واقعة وفاة «ماما سناء» بمستشفى مبرة كفر الدوار، وتم إرفاق صورة قرار وزيرة الصحة الصادر لوكيل الوزارة السابق بالمحافظة.

وجاء في البيان «نتشرف بالإحاطة بأن مستشفى مبرة كفر الدوار لا تتبع أساسًا مديرية الصحة بالبحيرة وهى تابعة للهيئة العامة للتامين الصحى، والدكتور يسرى بيومى، هو رئيس لجنة التحقيق في هذا الموضوع، وإنما جاء قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بترقيته رئيسًا للإدارة المركزية لشئؤون الأقاليم بوزارة الصحة قبل بلوغه لسن المعاش تكريمًا لمشواره الوظيفي، ولما قدمه للقطاع الصحي من عطاء يستحق عليه كل الشكر والتقدير».

كان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قد أحال مدير مستشفى مبرة كفر الدوار، وطبيبين بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشان وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، المعروفة باسم «ماما سناء»، الأربعاء الماضى، بتهمة الإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجل السيدة الراحلة.

وبحسب بيان إعلامي لمحافظة البحيرة، قدم الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، مذكرة للمحافظ بخصوص واقعة وفاة المريضة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وبناءً على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبي لها ولردع أي مسؤول يتجاوز تجاه أي مواطن، وأمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاههم ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.