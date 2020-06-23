شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: حصول 35 فندقًا بـ7 محافظات على «السلامة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن 35 فندقا في 7 محافظات هي «القاهرة الكبري وجنوب سيناء والإسكندرية والإسماعيلية والبحر الأحمر والاقصر وأسوان» تسلم شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، بعد التأكد من استيفائها لكل ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف «العاصي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى ٣٠١ فندقًا، لافتًا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق، التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.