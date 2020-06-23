شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى المؤتمر الوزارى غير العادى للتعهدات لوكالة "أونروا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك سامح شكرى، وزير الخارجية فى المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين "أونروا"، عبر الفيديو كونفرنس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"عبر "الفيديو كونفرنس".. وزير الخارجية سامح شكرى، يُشارك في المؤتمر الوزاري غير العادي للتعهدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

سامح شكرى فى اجتماع اونروا Advertisements

وزير الخارجية

الخارجية وفى سياق آخر شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، فى اجتماع وزراء الخارجية العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، بدعوة من مصر، لبحث الأزمة الليبية. وقالت وزارة الخارجية المصرية على حسابها على تويتر :"عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" ... وزير الخارجية سامح شكري يُشارك في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تُعقد بطلب من جمهورية مصر العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سامح شكرى يشارك فى المؤتمر الوزارى غير العادى للتعهدات لوكالة "أونروا".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.