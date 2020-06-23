شكرا لقرائتكم خبر عن 374 راكبا من جنسيات مختلفة يغادرون القاهرة إلى إيطاليا وتايلاند والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء ، رحلتي طيران استثنائيتان الاولي تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران ، والثانية تبعة لشركة إير كايرو، وعلى متنهما 374 راكبا من جنسيات مختلفة في طريقها الي إيطاليا وتايلاند .
قالت مصادر بالمطار أن شركة مصر للطيران نظمت رحلة الي بانكوك بتايلاند وعلي متنها 200 راكب، كما نظمت شركة اير كايرو رحلة الي مدينة ميلانو بايطاليا أقلعت وعلى متنها 174، راكبا، وجميع الركاب من جنسيات اوروبية مختلفة بالاضافة الي حاملي الاقامات، كانوا عالقين منذ تعليق رحلات الطيران.
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
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