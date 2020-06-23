شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت السياحية ترحب بقرار فتح المطاعم.. وتؤكد: جاهزون لاستئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، إن الغرفة تنتظر الصيغة الرسمية لقرار مجلس الوزراء باستئناف نشاط المطاعم والكافيتريات السياحية لوضع آليات تنظيم العمل، لافتا إلى أن ضوابط فتح المطاعم السياحية جاهزة ومعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار.

وأشاد وهبة فى تصريح لـ"الخليج 365"، بعودة النشاط وهو القرار الذى انتظرته المطاعم طوال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المطاعم السياحية مستعدة لاستقبال الزوار بداية من السبت المقبل، منوها إلى غن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من 400 مطعم لاستئناف العمل، منوها إلى أن تلك المطاعم فى أماكن مختلفة منها محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر ووسط الدلتا.

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ولفت إلى أن تكلفة تطبيق الإجراءات الاحترازية لن تقل عن 10 آلاف جنيه شهريا للمطعم، للاعتماد على أدوات أحادية الاستخدام ومعقمات ومطهرات. ومن ضوابط التشغيل عمل المنشآة بنسبة 50% من طاقتها الاستعابية في استقبالها للرواد والزبائن مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، وغلق أماكن ألعاب الأطفال، مع حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، وحظر تقديم الشيشة، وإزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام.

وأوضح عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، إنه تم استثمار الفترة الماضية خلال ترقب إعلان الحكومة في أى وقت عن التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات خارج الفنادق، في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

واشتملت الضوابط والاشتراطات الصحية التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار مؤخرا، أكثر من 28 بندا تختص بترخيص المنشأة وضوابط للعاملين وآخرى لاستقبال الزبائن، وأهمها حصول المنشآة على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار ومن الغرفة كشرط أساسي للسماح لها بالتشغيل، وقيام مدير المنشآة بتوقيع إقرار التزامه بالضوابط والإشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل، وفى حال ثوت مخالفة الضوابط والإشتراطات يتم سحب رخصة مدير المنشآة ووقف نشاط المنشآة.