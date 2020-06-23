شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات مجانية وخدمات تمريض.. دير المحرق يبدأ مبادرة لدعم مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط من خلال مركز العذراء المعونة التابع له عن خدمة جديدة لدعم مرضى كورونا.

وأعلن الأنبا بيجول رئيس الدير عن مباردة تضم عدة خدمات طبية لدعم مرضى كورونا، من بينها تمريض أجر أو تطوعي للحالات غير القادرة، وخلال هذه الفترة سيقوم مركز المعونة بتدريب المتطوعين على تعليم التمريض لمن يريد الانضمام لهذه الخدمة.

كما يقدم مركز المعونة لخدمة مرضى كورونا، خدمة الاستشارات الطبية المجانية وتوفير الدواء للمرضى، كما تقدم وجبات غذائية لحالات المرضى بالعزل المنزلى.

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وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).