شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات مجانية وخدمات تمريض.. دير المحرق يبدأ مبادرة لدعم مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط من خلال مركز العذراء المعونة التابع له عن خدمة جديدة لدعم مرضى كورونا.
وأعلن الأنبا بيجول رئيس الدير عن مباردة تضم عدة خدمات طبية لدعم مرضى كورونا، من بينها تمريض أجر أو تطوعي للحالات غير القادرة، وخلال هذه الفترة سيقوم مركز المعونة بتدريب المتطوعين على تعليم التمريض لمن يريد الانضمام لهذه الخدمة.
كما يقدم مركز المعونة لخدمة مرضى كورونا، خدمة الاستشارات الطبية المجانية وتوفير الدواء للمرضى، كما تقدم وجبات غذائية لحالات المرضى بالعزل المنزلى.
وفى شبرا خصصت كنيسة أبي سيفين والشهيدة دميانة بإيبارشية شبرا الشمالية لجنة لمساعدة مرضى كورونا المستجد (covid - 19).
وقال أسقف شبرا انبا انجيلوس أن اللجنة تقدم دعمًا في كيفية التصدي لهذا الفيروس، لافتا إلى أن البيانات تكون بسرية كاملة لافتًا إلى أن الإيبارشية خصصت رقمًا للتواصل مع بعض الأطباء لتواصل معهم للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.
أما فى إيبراشية شبرا الجنوبية، فقد أعلن الأنبا مكارى أسقف شبرا الجنوبية، تخصيص خدمة بكنائس الإيبراشية لمساعدة مرضى كورونا سواء المعزولين منزليا أو يتلقون العلاج بالمستشفيات وتقدم اللجنة دعما روحيا ومعنويا ونفسيا وطبيا "استشارات طبية" ومادية أيضًا عند الاحتياج لحالات الإصابة أو الاشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر وجبات مجانية وخدمات تمريض.. دير المحرق يبدأ مبادرة لدعم مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.