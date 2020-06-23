في يوم واحد.. شرطة النقل تضبط 1000قضية متنوعة على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملات عدة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 940 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت جهود الحملات وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1048 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

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كما تم ضبط 3746 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، قضية"توظيف أموال.

وضُبط في مجال مكافحة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية 55 قضية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.