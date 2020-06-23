ضبط سائق حال تهريب شحنة كمامات مجهولة المصدر من القاهرة للسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت مباحث التموين، سائق بالسويس حال قيامه بنقل كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة الصدر بقصد الاتجار . وردت معلومات لقسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس مفادها قيام سائق بنقل كمية كبيرة من الكمامات والمطهرات الطبية مجهولة المصدر من محافظة القاهرة تمهيداً لبيعها بمدينة السويس باستخدام سيارة نقل . Advertisements وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته السيارة بدائرة قسم شرطة عتاقة وبحوزته " 13200 كمامة – 25 عبوة كحول طبى بإجمالى 101 لتر". وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدي لجرائم الغش التجاري.

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