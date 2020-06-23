الطائرات الورقية.. كيف تحولت وسيلة "فك العُزلة" إلى مأساة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

مع استمرار الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وجد الشباب والأطفال ضالتهم في اللهو بـ"الطائرات الورقية" لفك عزلتهم والاستمتاع بالهواء الطلق، الأمر تحول في بعض المدن إلى مأساة بسقوط ضحايا.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي عدد من الحوادث جراء اللهو بـ"الطائرات الورقية":

"ذبيح في نص الشارع".. كيف تسببت طيارة ورق في جريمة هزت نزلة السمّان؟

ارتفعت أصوات الماشية داخل منزل اتخذه "أسامة" مقرا لمشروع تسمين العجول، فتوجه لمعرفة السبب. فوجئ صاحب المشروع بشاب يدعى "حسن" أعلى سطح المنزل ممسكا بطائرة ورقية ليطالبه بالنزول وعدم معاودة الكرة، فنشبت مشاجرة انتهت بجريمة قتل.

المشهد الأخير في حياة طفل صدمه "قطار الحوامدية"

كشفت التحريات عن ملابسات جديدة في مصرع طفل صدمه قطار ركاب بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة أثناء اللهو بـ"طيارة ورقية".

بسبب طائرة ورقية.. مصرع طالب صعقًا بالكهرباء في القليوبية

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لقي طالب في الصف الثالث الثانوي مصرعه، أثناء محاولته فك طائرة ورقية، من أسلاك الضغط العالي بقرية الزهار التابعة لدائرة قسم قها.

بسبب طائرة ورقية.. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الشرقية

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، إثر ملامسته عمود كهرباء، خلال محاولته الوصول لطائرة ورقية تعلقت بالعمود أمام مسكنه بقرية "العواسجة" بههيا، في الشرقية.

"كان بيلعب بالطيارة".. تفاصيل وفاة شاب بدار السلام

طلبت نيابة دار السلام، تحريات المباحث في واقعة وفاة شاب سقط من الطابق السادس أثناء اللهو بطائرة ورقية، وصرحت بدفنه.

طائرة ورقية تودي بحياة طفلين في البحيرة

لقي طفلان مصرعهما صعقًا بالكهرباء، اليوم الأحد، أثناء محاولتهما استعادة طائرة ورقية علقت بأحد أعمدة الإنارة بقرية أبو نار في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.