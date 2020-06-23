لليوم الـ 75.. أطباء التكليف يعلنون مجددًا امتناعهم عن التسجيل بالنظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

جدد أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠، اليوم الثلاثاء، امتناعهم عن التسجيل بالنظام المستحدث من قِبَل وزارة الصحة والسكان، لليوم الـ 75 على التوالي.

وقال الأطباء في بيان اليوم: "النظام الجديد يضر بمستقبل كل من المريض وطبيبه وكذلك نظامه الصحي".

وأوضح البيان أن 75% من دفعة قوامها 8700 طبيب شاب نظموا امتناعهم علي مدار شهور وعرضوا كافة الطرق لحل الأزمة ولكن دون جديَّة الحل من مسئولي وزارة الصحة.

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وأضاف البيان "لم يكن لمسئولي وزارة الصحة سوى الرهان على حركة التظلمات الجارية وأن عددًا عريضًا سيقومون بالتسجيل بها، وكان الرهان الخاسر حيث لم يتقدم سوي قلة قُدِّروا بنحو 800 طبيب من أصل 7 آلاف بعد غلق باب التظلمات".

وطالب الأطباء كافة الجهات المعنية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب بالتدخل الحاسم لوضع حد لهذه الأزمة، بإلغاء نظام التكليف المستحدث كليةً بما في ذلك النسبة القليلة التي تم تكليفهم عليه، وعودة نظام التكليف القديم المتعارف عليه لسنوات طوال ليطبق على أطباء تكليف مارس 2020 بشكلٍ كاملٍ دون قيدٍ أو شرط، وإرجاء تطبيق أية نظم جديدة لحين دراستها العلمية والعملية وبيان إمكانية تطبيقها من عدمه.

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