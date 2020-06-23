رسميًّا.. أسامة كمال ينضم إلى شبكة "المحور" لتقديم "90 دقيقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون "المحور"، اليوم الثلاثاء، إنه تم انضمام الإعلامي الكبير أسامة كمال، إلى أسرة "المحور"، في الاحتفال الذي أُقيم بهذه المناسبة بحضور الدكتور سامي عبد العزيز، والدكتور أيمن منصور رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعدد من قيادات القناة.

وأضاف راتب أن رسالة قناة "المحور" تجاه المجتمع وفكر إدارتها يعتمد على مفهوم الأسرة، بالإضافة إلى تعظيم الدور الاجتماعي.

وأكد رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون "المحور" أن قناة المحور هي صوت حر للمجتمع، يمثل المنطق وإحساس المواطن، مع التركيز على دعم الطبقة المتوسطة بمختلف فئاتها وعامة المجتمعات ككل.

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ولفت راتب إلى أن انضمام د.أسامة كمال إلى القناة يعد إضافة قوية ليس فقط لبرنامج "٩٠ دقيقة"؛ ولكن للقناة ككل، وذلك من خلال الاستفادة من خبراته المتراكمة في مجال الإعلام؛ من أجل صنع محتوى إعلامي متنوع وراقٍ، مبديًا إعجابه وتحمسه لفكرة د.أسامة كمال بإنتاج برنامج للشباب بالتعاون مع مؤسسة د.حسن راتب للإبداع والابتكار، وأيضًا لفكرة د.سامي عبد العزيز بإنتاج برنامج مسابقة للفكاهة؛ لإظهار مواهب وخفة دم المصريين.

وأعرب راتب عن تفاؤله بالاستعانة بقامات في مجال الإعلام كمستشارين لقناة المحور؛ هما د.سامي عبد العزيز ود.أيمن منصور، مؤكدًا أنه سوف يعيد "المحور" إلى شبكة تليفزيونية بالإضافة إلى منصة تواصل اجتماعي social media؛

خصوصًا أن "المحور" تنطلق من رصيد عمره أكثرمن عشرين عامًا كأول قناة مصرية خاصة تنحاز دائمًا إلى المهنية والمصداقية في إطار عمل مؤسسي يقوم على التحيز للوطن والمواطن.

وأكد الإعلامي أسامة كمال أنه سعيد بانضمامه إلى أسرة قناة المحور؛ لتاريخها الكبير والعلاقة المتميزة التي تجمع بينه وبين د.حسن راتب الذي له بصمات واضحة في العمل الوطني؛ خصوصًا في سيناء، ويكفي أنه لا تُذكر سيناء وإلا وذكر اسم د.حسن راتب.