بعد القرارات الجديدة.. الحكومة تحسم رسميا موقف حظر حركة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلغاء حظر حركة تجوال المواطنين والحافلات بدءاً من السبت المقبل، على أن يتم الفتح التدريجي لكافة الأنشطة، مع الاستمرار بالإجراءات الاحترازية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

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4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.