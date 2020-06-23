أخبار مصر | وزراء الخارجية العرب يوجهون رسالة حاسمة لإثيوبيا بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزراء الخارجية العرب يوجهون رسالة حاسمة لإثيوبيا بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم بالقاهرة اليوم الثلاثاء، رسالة نارية لإثيوبيا، بشأن سد النهضة، وتعنتها مع مصر في المفاوضات المُتعثرة حاليًا.

وطالب الوزراء، أديس أبابا بعدم البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق، مؤكدين أن الأمن المائي المصري والسوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كان وزير الخارجية سامح شكري، قال في تصريحات صحفية أمس الاثنين: إذا لم ينجح مجلس الأمن الدولي في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض، فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".