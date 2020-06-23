أخبار مصر | ننشر المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بعد تقليل ساعات الحظر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق بعد تقليل ساعات الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، تعديل مواعيد التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق، تزامنا مع تأخير مواعيد حظر التجول، اعتبارًا من السبت المقبل.

وأكدت الشركة المصرية لتشغيل وإدارة مترو الأنفاق، في بيان صحفي، إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 12:00 صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 12:20 صباحا.

وسيكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12:30 صباحا كما سيكون مواعيد آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 12:20 صباحا ومن العتبة 12:50 صباحا.