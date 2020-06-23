أخبار مصر | عاجل.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد وعودة الصلاة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الأوقاف يعلن ضوابط فتح المساجد وعودة الصلاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أنه سيتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

وشدد على 5 إجراءات وهي:

- عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وغلقها غلقًا تامًا.

- عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية.

-عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

-عدم فتح مصليات السيدات عدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط، تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات.

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-عدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

وقرر الوزير، فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات والاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

وشدد على الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل، أم مؤذن وعامل، أم مفتش وعامل، أم مدير إدارة وعامل، أم رئيس قسم وعامل، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.

وأشار إلى أن المساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف، يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض، كما كانت من دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص، وبنفس الضوابط السابقة، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

ونوه بأنه في حالة عدم التزام المصلين بالضوابط، يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا ،وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

وشدد على أنه يتم موافاة رئيس القطاع الديني ببيان المساجد التي سيتم فتحها للصلاة وفق الضوابط في موعد أقصاه الخميس 25-6-2020م، وتحت مسئولية مدير المديرية ويتم الفتح التدريجي ابتداءً من يوم السبت 27 6 2020م وفق انتهاء كل مديرية أوقاف من الاستعدادات اللازمة للفتح وسيتم الإعلان عن جميع المديريات والمساجد التي سيتم فتحها تباعًا وفق استعداد المديريات.

واختتم الوزير بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.