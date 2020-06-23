أخبار مصر | برلماني: قرارات الحكومة بعودة الحياة تستهدف إعادة تشغيل حركة الإنتاج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: قرارات الحكومة بعودة الحياة تستهدف إعادة تشغيل حركة الإنتاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب: إن القرارات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعودة عدد من الأنشطة لطبيعتها مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تتطلب المزيد من الاهتمام من قِبل المواطنين والالتزام بالتعليمات الوقائية.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه القرارات تستهدف عودة الحياة بشكل تدريجي دون التأثير على خطة تحرك الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا علي ضرورة الحفاظ إلى ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافات التباعد في الميادين والشوارع.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن عودة الحياة بشكل تدريجي لا يعني أن مرحلة الخطر قد زالت، ولكن الاتجاه نحو إعادة الحياة تدريجيا لا بد من أجل تعويض الخسائر وإعادة تشغيل حركة الإنتاج لعودة أرزاق المواطنين.

وقال رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: إن هناك إجراءات احتراية جديدة لكل القطاعات االمختلفة سيتم تطبيقها من السبت القادم 27 يونيو، وهذه الإجراءات هي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2-فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساءًا.

Advertisements

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءًا.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صبًاحا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.