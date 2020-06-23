أخبار مصر | حزب الوفد: إنجازات السيسي في 6 سنوات دليل انتصار ثورة يونيو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حزب الوفد: إنجازات السيسي في 6 سنوات دليل انتصار ثورة يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا: إن الإنجازات التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الست الماضية، دليل على انتصار ثورة 30 يونيو المجيدة في تحقيق أهدافها النبيلة.

وأضاف في بيان، اليوم الثلاثاء، أن ثورة 30 يونيو والتي اقتربت ذكراها، كانت بمثابة الخروج بمصر من النفق المظلم في حكم الإخوان الإرهابية إلى النور، وهذا الأمر انعكس في إنجازات مصر منذ 30 يونيو وحتى اليوم.

وأشار، إلى ارتفاع معدل التضخم والبطالة من 7.1% عام 2012 إلى 9.8% في يونيه عام 2013 واليوم وفي ظل الأزمة التي يمر بها العالم يبلغ معدل التضخم في مصر في شهر مايو 2020 نحو 4.7% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، وبالنسبة لمعدل البطالة فقد بلغ في عهد الإخوان خلال العام المالي 20122013 مقدار 13.3% من حجم القوة العاملة في مصر وبعد الإصلاح الاقتصادي تراجع إلى 8% في الربع الرابع من 2019.

وأوضح أنه بالنسبة لمجال المالية العامة فتظهر بيانات الحساب الختامي للعام المالي 20122013 أن إجمالي الإيرادات بلغت 350.3 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 588.2 مليار جنيه ليبلغ العجز الكلي 239.7 مليار جنيه ليمثل 13.7% في الموازنة، بزيادة كبيرة عن العام السابق له وهو فترة حكم المجلس العسكري حيث بلغ العجز في العام 20112012 نحو 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، واليوم تعطينا المالية العامة أرقامًا أفضل حيث زادت الإيرادات فبلغت 1288 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 20202021 وبلغت المصروفات 1713 مليار جنيه وبلغ العجز الكلي 431 مليار جنيه بنسبة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يبين الإنجاز التاريخي في مجال المالية العامة من 13.7% نسبة العجز في عهد الإخوان إلى 6.3% في عهد الرئيس السيسي.

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وتابع أن الناتج المحلي أيضًا زاد بأرقام كبيرة جدًا، والذي بلغ في عهد الإخوان 2.1% بواقع 1608.6 مليار جنيه في حين يبلغ في الوقت الحالي 6162 مليار جنيه بنهاية العام المالي 20192020 بمعدل نمو بلغ 5.6% وهو ما يبين الطفرة في النمو الاقتصادي المصري في عهد الرئيس السيسي.

وحول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، فقد انخفضت في عهد الإخوان بنسبة 3.9% عام 20122013 بمقدار 0.6 مليار دولار لتبلغ 14.9 مليار دولار لتُغطي 3.1 شهر واردات في الوقت الذي بلغ فية الاحتياطي من النقد الأجنبي أكثر من 45 مليار دولار بما يُغطي أكثر من ثمانية أشهر واردات قبل أزمة كورونا وانخفض إلى 36 مليار دولار لمواجهة الأزمة طبقًا لآخر بيان للبنك المركزي وهو بلا شك أفضل بكثير من وضع الاحتياطيات من النقد الأجنبي خلال عصر الإخوان.

وأشار إلى أنه خلال حكم الإخوان 20122013 ارتفع رصيد صافي الدين المحلي المستحق على الحكومة بنسبة 27.3% ليزيد من 62.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20112012 إلى 71.9% عام 20122013 بزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما ارتفع الدين الخارجي من 34.4 مليار دولار في يونيه 2012 إلى 43.2 مليار دولار في يونيه 2013 بنسبة زيادة 25.5% عن العام السابق ليصبح الدين العام المستحق على الحكومة المحلي والخارجي نسبة 79.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 3062013 أما نسبة الدين العام المستحق على الحكومة بما يشمل المحلي والخارجي فيمثل في 74.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية شهر فبراير 2020 وهو ما يوضح حجم الانخفاض في نسبة الدين المستحق على الحكومة ما بين عهد الإخوان وما تم بعد الإصلاح الاقتصادي.

وأكد، أنه على صعيد الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغ 197 مليار جنيه عام 20122013 وزاد مبلغ الدعم ليصل إلى 327.7 مليار جنيه خلال العام المالي 20192020 مع التوسع في برامج الدعم التي تستهدف المرأة المعيلة وكبار السن من خلال برنامج تكافل وكرامة، وهذه البرامج هدفها الحفاظ على كرامة المواطن المصري.