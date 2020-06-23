أخبار مصر | "عربية البرلمان" تشيد برد الخارجية على الاتهامات الإثيوبية لمصر

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "عربية البرلمان" تشيد برد الخارجية على الاتهامات الإثيوبية لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالرد الواضح والحاسم من وزير الخارجية السفير سامح شكري على المزاعم والاتهامات الإثيوبية لمصر بأنها تهربت من التفاوض بشأن ملف سد النهضة، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد وزير الخارجية بأن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا وأن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروبًا من التفاوض وأن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروبًا من التفاوض غير صحيح.

وقال "أباظة" في تصريحات، اليوم الثلاثاء: إن العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين أن لجوء مصر لمجلس الأمن هو اتجاه نحو استمرار سياسات مصر للحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة وأيضا العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين بأن الجانب الإثيوبى هو الذى تهرب من مفاضات سد النهضة خاصة أن مصر انخرطت فى المفاوضات بُحسن نية على مدار عقد كامل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر باتجاهها لمجلس الامن تؤكد أيضا انها على استعداد تام للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع وانها لاتزال حريصة كل الحرص على حل ملف سد النهضة بالطرق الدبلوماسية والسلمية

Advertisements

وكان وزير الخارجية السفير سامح شكرى قد اجرى حوارًا مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أكد خلاله إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسئولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل، الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسئولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.

ووجه وزير الخارجية التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فورًا حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.

وكانت إثيوبيا قد اعلنت يوم الجمعة الماضى أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله وطلبت مصر رسميًا من مجلس الأمن.التدخل في رسالة في نفس اليوم.