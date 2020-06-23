أخبار مصر | برلماني: التصنيف العالمي لمصر كوجهة آمنة وصحية يُسهم في العودة لمكانتها علي خريطة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التصنيف العالمي لمصر كوجهة آمنة وصحية يُسهم في العودة لمكانتها علي خريطة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، إن تصنيف المجلس العالمي للسياحة والسفر لمصر بأنها وجهة امنه وصحية حسب تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، يُعد خطو جيدة لعودة سُياح العالم لمصر واستعادة مصر لمكانتها المرموقة علي خريطة السياحة العالمية.

وأعرب " أبو جاد " فى بيان له اصدره،اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله فى العودة لجذب السياحة العالمية،خاصة بعد تأكيد الدكتورة هالة السعيد بأن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس ومنح مصر خاتم السفر الآمن.

وطالب عضو مجلس النواب، من جميع المستثمرين داخل قطاع السياحة المصرية الالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا مشيدا بالاجراءات التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الاثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع السياحة باعتباره واحدا من أكثر القطاعات بالدولة التى أضيرت من فيروس كورونا.

يُذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قالت إن المجلس العالمي للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية، وذلك بعد مراجعة بروتوكولات الصحة العامة للدولة، في ظل الاستعدادات لبدء استقبال السياح الأجانب.

Advertisements

وأضافت - في تقرير نشرته الوزارة، أمس، يرصد آراء المؤسسات العالمية وإشادتها بكفاءة أداء الدولة المصرية - أن المجلس العالمي للسياحة وافق على تنظيم مصر لاستئناف السياحة ومنحها ختم السفر الآمن، مشيرة إلى تهنئة رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمصر على اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، ومنح مصر خاتم السفر الآمن.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ( FAO) والذي أشاد بكفاءة إدارة مصر لقطاع الحبوب للحفاظ على الأمن الغذائي، حيث أصدرت تقريرًا بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حول كفاءة مصر في إدارة قطاع الحبوب بدءًا من عمليات الفحص الصحي للنباتات ومراقبة الجودة حتى النقل والتخزين والاستهلاك، وأن مصر تقوم بتحديث عملياتها فى قطاع الحبوب للتغلب على العقبات التى تعوق سلسلة الإعداد.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تقرير (FAO) أكد أن الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت عدة إجراءات وترتيبات من شأنها رفع منظومة إدارة الحبوب بداية من تحسين الإشراف على صحة النبات وجودة الأصناف، مما أدى إلى رفع مستوى الإنتاجية وإدخال الميكنة بشكل كبير في مراحل الإنتاج والتداول مما ساهم في رفع الإنتاجية مع الجودة، بالإضافة إلى تبني الدولة لمشروع الصوامع بهدف رفع كفاءة التخزين وتحسين مستواها وتقليل الفاقد، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات وغيرها أدت إلى تحسين كل المراحل من الإنتاج حتى الاستهلاك، ما يسمح للبلاد بإدارة الكميات الكبيرة من الواردات بكفاءة أكبر.

