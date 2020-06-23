أخبار مصر | عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| التفاصيل الكاملة لفتح دور العبادة.. وموقف صلاة الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إنه من السبت المقبل سيتم الفتح التدريجي لدور العبادة لأداء الصلوات اليومية مع الاستمرار في تعليق الصلوات الأسبوعية في المساجد، والصلوات الجماعية في الكنائس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة متمسكة بالإجراءات الاحترازية مع عودة عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة تتجه للفتح التدريجي لكافة الأنشطة.

وأعلن أنه لا بد من استمرار المواطنين في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حتى مع عودة الحياة تدريجيا.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.