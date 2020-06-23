أخبار مصر | برلماني: يطالب بإعفاء أبناء الأطباء المتوفين بكورونا أثناء عملهم من المصروفات الدراسية لحين إتمام مراحل التعليم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: يطالب بإعفاء أبناء الأطباء المتوفين بكورونا أثناء عملهم من المصروفات الدراسية لحين إتمام مراحل التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبدالغني، في بيان عاجل، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في قرار معاملة الأطباء الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم المهني والأخلاقي أثناء مواجهة فيروس الكورونا معاملة الشهيد وتعديله لصرف المرتبات كاملة لأسرهم، بجانب إصدار قرار بإعفاء أبناء الأطباء الشهداء من المصروفات الدراسية طوال فترات تعليمهم لحين انتهاء مراحل التعليم.

وأضاف "عبدالغني" في بيانه، اليوم الثلاثاء، أنه مع سرعة تفشي مرض كورونا وزيادة عدد الأطباء الذين يفقدون حياتهم أثناء القيام بواجبهم الوطني مع اختلاف أعمارهم، وخاصة الشباب وقلة مبالغ المعاشات التي يتم صرفها لأسرهم نتيجة قلة سنوات خدمتهم، حيث لا يتعدى المعاش 500 جنية، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم التضحية التي قدموها، مما يتطلب إعادة النظر في القرار الخاص بمعاملة الطبيب المتوفى معاملة الشهيد، والاقرار بصرف معاشات لأسر الأطباء الشهداء ليصبح صرف مرتبات كاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الأطباء الشباب الذين خدموا سنوات قليلة مما يعني صرف مبالغ زهيدة لا تكفي لإعالة أسرهم وأبناءهم وأن يحظوا بحياة كريمة حتي إنهاء مراحل التعليم.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

