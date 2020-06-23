أخبار مصر | رجائي عطية ممثلا لنقابة المحامين باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اختياره كممثل للنقابة باللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس.

وجاء ذلك كردا لنقيب المحامين على المهندس إبراهيم العربي رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بباريس، بعد الخطاب الذي وصل للنقابة بتاريخ 1862020 بخصوص تسمية ممثل النقابة في عضوية اللجنة.

وكان قال رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن نقابة المحامين على أعتاب مهمة كبرى تأمل فيها الجمعية العمومية أن ننهض بالنقابة وبالمحاماة.

وقال رجائي عطية، نقيب المحامين، خلال اجتماع لتشكيل هيئة المكتب: إن النصاب مكتمل وانعقاد الجلسة قانوني، مؤكدًا أن الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة لأعضاء النقابة بالحضور للإعلان عن هيئة تشكيل المكتب.

وأعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن تفويضه من قبل 17 عضوًا بالمجلس لتشكيل هيئة المكتب، مؤكدًا أن من لم يحالفهم الحظ أن يكونوا في التفويض، فهم جزء لا يتجزأ من مجلس النقابة وسيطلعون بمهام جثيمه للمشاركة بها جميعًا.

آخر تطورات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.