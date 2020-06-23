أخبار مصر | برلماني: التقرير الفني لـ"الإسكان" بشأن عقارات محور ترعة الزمر يُثير تساؤلات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: التقرير الفني لـ"الإسكان" بشأن عقارات محور ترعة الزمر يُثير تساؤلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير للرد على التقارير الفنية المقدمة من وزارة الإسكان بشأن العقارات المجاورة لمحور ترعة الزمر، وذلك فى إطار المشكلة المُثارة مؤخرًا بشأن عدم وجود مسافات كافية بين جسم كوبري محور ترعة الزمر وبعض العمارات السكنية الواقعة بجانب المحور، والذي تم تكليف جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بدراسة الموضوع.

وأوضح فؤاد، في تقريره، اليوم الثلاثاء، أنه بعض فحص ومراجعة التقارير التي انتهى إليها جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، وبعد سماع شكاوى المواطنين وبحث موقفهم القانوني ومراجعة المستندات التي قدمها تؤيد موقفهم، تبين وجود عدد من الملاحظات فى تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء نوردها في هذا التقرير.

وتابع فؤاد "لم يوضح التقرير حقيقة الموقف القانوني لكل من العقار 113 والعقار 115 والعقار 117، حيث أن هذه العقارات تم الحصول على تراخيص بنائها عامي 2007 و2008، وأقر التقرير بوجود تعارض وتضارب في تحديد مساحة عرض شارع ترعة الزمر، حيث تم الإشارة فيها أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (109، 113، 115، 117 ) 50 م وأن كشفي التحديد الخاصين بالعقارين 105 و111 أشار إلى أن عرض الشارع 32 م إلى 34 م، وهو ما يدل على عدم دراية الجهات الإدارية المختصة والقائمين على التقرير بحقيقة الموقف وعدم دراسة جزئية عرض الشارع جيدًا".

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واستكمل "ذكر التقرير أن جهاز مدينة الجيزة وحي العمرانية وديوان محافظة الجيزة لم يقدموا أي مستندات رسمية ومعتمدة توضح خريطة خط التنظيم الصادرة طبقًا بالقرار الوزاري 458 لسنة 1960، على الرغم من أن خريطة خط التنظيم الموجودة بحي العمرانية والتي يتم العمل بها صادرة منذ 1955 وفقا لما هو موضح في المرفقات المخصصة لكل عقار بالتقرير، أشار التقرير أنه لم يتم مراعاة خط التنظيم وأن هناك بروز بالشارع في حين أنه بفحص ومراجعة الرسوم الكروكية والرخص المرفقة بالتقرير يتبين جليًا وبالقراءة الظاهرية عدم وجود أي تجاوز لخط التنظيم".

ولفت إلى أن التقرير جاء مثيرًا للعديد من التساؤلات أكثر من كونه يقدم إجابات واضحة، وأنه تغافل عن عدد من الأمور وهى، دفاتر الإزالات لحي العمرانية وجهاز مدينة الجيزة عن المدة من 2009 إلى 2010 لبيان حقيقة ما ورد بالتقرير بشأن عدم وجود إزالات في تلك الفترة، تقرير رسمي للرسم الهندسي للمشروع والمعد من المكتب الاستشاري الصادر في 2019 قبل التعديل الذي تم في 2020، وخريطة رسمية خط تنظيم معتمدة لعام 1955 وعام 1960.

واستكمل "كما تغافل التقرير أيضا، تقرير عن مخالفات البروز الأمامية للعقارات المطلة على الطريق إن وجدت، تقرير هندسي من جهة محايدة عن آثار الإزالات الواردة بالتقرير بما فيهم آثار إزالات البروز بواجهات العقار فقط "البلكونات"، مطالبا وزارة الإسكان والإفادة بتقرير حول رؤيتها في التعامل مع الأزمة والآلية المتبعة لحلها، متسائلًا، هل سيتم صرف قيمة التعويضات للعقارات وقاطنيها؟ وإن وجدت وبيان نوع هذه التعويضات وهل ستكون تعويضات شاملة نظير تسلم الوحدات السكنية من السكان أم ستكون تعويضات جزئية نظير إزالة المخالفات بالعقارات فقط؟ وحال تنفيذ الإزالات ما مدى الأضرار المتوقعة وكيفية مواجهتها.