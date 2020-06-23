شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل.
وأكد خلال كلمة العراق في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لمناقشة التطورات في ليبيا، وأزمة سد النهضة أهمية «حل الخلافات بالطرق السلمية، وتوحيد الكلمة، لمنع التدخلات الخارجية في الشأن العربي».
وأضاف أن «العراق يدعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ويؤيد جهودهما في التوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة تضمن حقوقهما، ويدعو الجانب الإثيوبي إلى التفاهم مع الدول العربية المعنية لضمان حقوقها في مياه نهر النيل».
وأشار إلى أن «العراق يدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة، ويرفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ويدعو إلى الحفاظ على وحدتها حكومة وشعبا».
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
56,809
-
تعافي
15,133
-
وفيات
2,278
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: ندعم حقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.