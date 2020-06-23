شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار مجلس الوزراء: رفع حظر التجول بالكامل اعتبارا من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق اليوم إن المطاعم والمقاهي ودور العبادة والنوادي الرياضية وكذلك المسارح ودور السينما والمنشآت الثقافية ستفتح أبوابها من جديد اعتبارا من يوم السبت لكن البلاد ستُبقي على بعض القيود للحد من التكدس وانتشار الفيروس في حين تواصل أعداد الإصابات الارتفاع.
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الوضع في مصر
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اصابات
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56,809
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تعافي
15,133
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وفيات
2,278
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