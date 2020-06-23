شكرا لقرائتكم خبر عن خبير صناعة أخشاب يكشف سبب الإقبال على سوق الآثاث بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد على، خبير صناعة الأخشاب والأثاث، إن هناك منافسة شديدة بمجال صناعة الأثاث في الآونة الأخيرة على مستوى السوق المحلى والعالمى، مشيراً إلى أن الشركات المصرية سواء على المستوى المحلي أو التصديري تسعى للحاق بركاب هذا التطور.



وأضاف «علي» خلال حواره مع برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن النمو المستدام لقطاع الأثاث يحتاج إلى عدة عوامل منها التصميم الصناعى، ونقل التقنيات الحديثة، والمكينات المتطورة، والتكاليف المناسبة، والتصنيع من خلال الكمبيوتر، مشددًا على أن قطاع الأثاث يحاول أن ينهض خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن يوجد إقبال على سوق الآثاث في مصر، نظرًا لأنه موسم التزاوج، وتوجد العديد من العروض والخصومات مثل مبادرة آرت هاوس لكل بيت في مصر، وهي مبادرة البيع بالتقسيط وبدون فائدة، من أجل تشجيع العرسان والمواطنين على الشراء.

من جانبه عقب الإعلامي تامر أمين، قائلًا: «انا عندي تعليق صغير.. لما بيكون في حاجة منورة في الوسط الصناعي بنحب نشاور ونسلط الضوء عليها.. وانا شايف إن المبادرة دي بتعطي المواطن فرصة انه يتنفس وتخليه يشتري بدون ما يُرهق ماديًا ودي من أشد الحاجات اللى احنا محتاجنها الأيام دي».