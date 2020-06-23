شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالعريش وبئر العبد من خلال المراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام الخولى، نائب محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع المُنعقد في ديوان عام المحافظة، إنه سيتم بدء الخدمات المقدمة للمواطنين بمركزى العريش وبئر العبد، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية، تزامنًا مع خطة الحكومة لتطبيق الحكومة الرقمية.

وأكد نائب المحافظ على تزويد المراكز التكنولوجية، بخطوط التليفونات وتوصيل شبكة الإنترنت والفاكس، وربطها بوزارة التنمية المحلية، على أن يتم اعتبار البوابة الالكترونية للخدمات المحلية المنفذ الأساسى لاستقبال طلبات المواطنين المقدمة بالمحليات.

وأعلن «الخولي» أنه سيتم تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين، اعتبارًا من أول يوليو المُقبل، ولمدة شهرين كمرحلة تجريبية، وتتضمن الخدمات: ترخيص محل تجارى أو صناعى، تجديد رخصة محل تجارى أو صناعى، الغاء ترخيص محل تجارى أو صناعى أو تعديل الرخصة أو اضافة نشاط، طلبات ترخيص بناء أو انشاء أو تعلية أو هدم، التصريح باشغال طريق، التصريح باعلان، تجديد رخص الاشغال والتصالح في مخالفة، تقديم طلب الكهرباء أو المياه، استخراج بيان، الحصول على شهادة صلاحية وموقع، الشكاوى، ودفع فواتير المياه، بالنسبة لبئر العبدفقط.