شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تسلم 3 فنادق بالغردقة شهادة «السلامة الصحية» بعد اجتياز ضوابط التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلمت منال صلاح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، ٣ فنادق سياحية بالغردقة، شهادة السلامة الصحية، وذلك بعد أن انتهت لجان التفتيش المكونة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت السياحية، من التفتيش عليها واجتيازها ضوابط التشغيل التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا واستقبال نزلاء السياحة الداخلية بنسبة ٥٠٪.

وقالت «صلاح»، إنه سبق أن تم تسليم 110 فندقا من قبل لشهادات الصحة والسلامة ليرتفع العدد لـ ١١٣ فندقا.

وأوضحت أن جميع المنشآت التي تسلمت شهادة الصحة السلامة تسلمتها عقب التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدة أن اللجان تقوم بالفحص بدقة متناهية وتتأكد من توافر وتنفيذ جميع الضوابط وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وأن اللجان تقوم بالتفتيش على الفنادق في مختلف الأقسام للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات قبل تسليمهم شهادات الصحة والسلامة، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار.