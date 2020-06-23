شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: القاهرة والجيزة والقليوبية الأعلى إصابة بكورونا على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن رصيد احتياطى قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة، موضحا أن خلال المتابعة للأرقام فإن التحدى الكبير هو القاهرة والجيزة والقليوبية هم أعلى إصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التي ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

قال رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن هناك إجراءات احتراية جديدة لكل القطاعات االمختلفة سيتم تطبيقها من السبت القادم 27 يونيو، وهذه الإجراءات هي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح فقط من وجود 25% من طاقتها الاستيعايبة، لو بتستقبل 100 تستقبل 25 عميل فقط، وده تحرك تدريجي، وسيتم منع تناول الشيشة لأنها أحد اسباب انتقال العدوي، مهما تم أخذ الاحتياطات.

2-فتح الفنادق بنسبة إشغال 50%.

3- إغلاق المحال والمولات التجارية الساعة التاسعة مساءًا.

4- إغلاق المطاعم والمقاهي الساعة العاشرة مساءًا.

5- استمرار غلق الأماكن التي يحدث فيها تكدس مثل الحدائق والشواطئ سبب التخوف من التكدسات والتجمعات لفترة مؤقتة.

6- تشغيل وسائل النقل الجماعي حتي منتصف الليل وتعود لاستئناف نشاطها الساعة الرابعة صباًحا

7- فتح دور العبادة لإداء الشعائر اليومية، ولكن مع تعليق الصلوات الجماعية الأسبوعية (مثل صلاة الجمعة والأحد بالكنسية) لفترة للحد من التكدسات الكبيرة، مع اتخاذ كافة الإجرءات الاحترازية مثب غلق دورات المياه لنحد من فرض انتقال العدوي في هذه الأماكن.

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8- تعليق عمل دور المناسبات في دور العبادة لأنه ينتج عنها تجمعات كبيرة.

9- فتح النوادي ومراكز الشباب أمام الممارسات الرياضية بنسبة استيعابية 25%.

10- إعادة فتح المنشات الثقافية والسينمات بـ 25% من قدرتها الاستيعابية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هذه الإجراءات سيتم دراستها طبقًا لتقييم الوضع الراهن وعدد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

واستطرد: «نحن نتابع عgn مدار اليوم، وفي مرحلة لاحقة سيتم فتح الشواطئ حتى يستطيع المواطنين الاستمتاع بها».