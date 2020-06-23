شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان «الميكانيكا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب المعاهد الأزهرية في الإسكندرية، الثلاثاء، امتحان مادة الميكانيكا بالنظامين القديم والحديث، وسط إجراءات تأمينية وطبية مشددة تزامناً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية جولة ميدانية لتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بلجنة المدينة المنورة بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية والتي تضم طلاب معاهد المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وأحمد عرابي، ولجنة فتيات القويري بإدارة غرب التعليمية الأزهرية؛ للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطهير وتعقيم اللجان.

وأكد «هاشم» خلال الجولة التي رافقه خلالها الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية الموفدة لمتابعة أعمال الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة على الحفاظ على أمن وسلامة اللجان، والتزام جميع العاملين بها والطلاب بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، واطمأن إلى مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود أي شكوى منه، مشددًا على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وفى سياق متصل، تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان معاهد بنين الإسكندرية، وبنين سموحة، وفتيات سموحة.