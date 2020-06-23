شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين»: فتح مكتب بريد النقابة السبت والأحد لصرف معاشات يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه سيتم فتح مكتب البريد بمقر نقابة الصحفيين يومي السبت والأحد المقبلين ٢٧ و٢٨ يونيو ٢٠٢٠ لصرف المعاش الخاص بشهر يونيو، على أن تغلق مرة أخرى ثم تعود الخدمة لطبيعتها بعد ذلك بداية من يوم الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٠.

وقال «شبانة» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه يرجى التكرم لمن يرغب التواجد بمواعيد العمل من ١٠ صباحًا إلى ١ ظهرًا.