شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: ارتفاع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية وصل لـ188 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، اجتماعا مع استشاري مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، حيث وصل ارتفاع البرج الأيقوني حالياً، 188 متراً، وهو ما يوازى ارتفاع برج القاهرة، وجارٍ تركيب الجزء المعدني في الدور الـ18.

وأكد «عباس»، ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وزيادة أعداد العمالة لتعويض أي تأخير حدث في معدلات التنفيذ، نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتم لأول مرة بمصر تنفيذ هذا المشروع الذي يُعد علامة مميزة في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.