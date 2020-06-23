شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكنيسة: المجمع المقدس يعقد اجتماعًا السبت لبحث عودة الصلاة بالكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ستعقد اجتماعاً، السبت المقبل، لبحث عودة الصلاة بالكنائس وفقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلنه، الثلاثاء في مؤتمر صحفى لاستعراض اللجنة العليا لأزمة كورونا.

وأضاف «حليم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الثلاثاء، أن الاجتماع من المقرر أن يتخذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء على أن يتم البدء بالمحافظات الاقل تضرراً من الفيروس.

وشدد متحدث الكنيسة على أنه يتم اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الكنائس حتى مع عودة الصلاة من خلال السماح بأعداد قليلة بالحضور وبإجراءات احترازية مشددة .

من جانبه، قال الأنبا هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة تستعد لإصدار بيان رسمي بعد قرارات رئيس الوزراء للمرحلة القادمة.

في سياق متصل، قالت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان، الثلاثاء، إنه جار مناقشة قرارات اليوم الصادرة من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه «سيتم الإفادة برؤية العمل، التي سيتم إقرارها لعمل كنائس الطائفة الإنجيلية بمصر بداية من يوم السبت المقبل».

يذكر ان الحكومة قررت إعادة الحياة تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، وتخفيف القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات اليومية عدا صلاة الجمعة، والنوادي والكنائس، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وفرض عقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى استمرار غلق قاعات المناسبات، والأعراس، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.