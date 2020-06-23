شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابي «كورونا» بـ«عزل قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى، تعافى وخروج 5 حالات جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية.

قدمت إدارة المستشفى، الورود للمتعافين خلال خروجهم من المستشفى، فيما قدم المتعافين الشكر لإداة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وبذلهم مجهود كبير في علاج المصابين رغم المخاطر المحيطة بهم.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، إن المستشفى شهد، الثلاثاء، خروج 5 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا جديدة بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء التام، ليصبح اجمالى عدد المتعافين بالمستشفى منذ تحويلها إلى مستشفى حجر صحى 51 حالة.

وأوضح الديب، أن المستشفى بأطقهما الطبية وجميع العاملين بها يبذلون ما في وسعهم لخدمة المرضى بما يساهم في التعجيل بفترة الشفاء، لافتًا إلى أن مصابى كورونا يحظون برعاية طبية متكاملة وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة.