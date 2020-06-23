شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعي «ممشى أهل مصر» و«مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع «ممشى أهل مصر»، ومشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع «ممشى أهل مصر»، حيث يجري تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءًا من كوبري ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبري إمبابة، موجهًا بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، ليكون مُتنفسًا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم أيضًا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة «مثلث ماسبيرو»، وموقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم «جراج سفلي» + دور أرضي «تجاري» + دور أول «جراج علوي» + 16 دورًا سكنيًا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضي «تجاري» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).