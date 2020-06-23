شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الصحفيين: فتح الباب التقدم للجنة المشتغلين 11 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة القيد، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فتح باب التقديم للجنة المشتغلين في الفترة من 11 إلى 25 يوليو المقبل.
وأضاف «ميري»، أن الصحفي سيتقدم بالأوراق المطلوبة وهي خطاب المؤسسة وبرنت التأمينات وصورة الكارنيه.
وأكد «ميري» أنه مع إغلاق باب التقدم ستطبق اللجنة كل إجراءات التأمين المطلوبة عند انعقادها، كما ستدرس إمكانية الانعقاد أون لاين باستخدام تطبيق زوم.
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