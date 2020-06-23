شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: التكالب على شراء الأدوية تسبب في نقصها...ويطالب المواطنين: لا تخزنوا الدواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن التكالب على شراء الأدوية تسبب في نقصها، مطالبين المواطنين بعدم فعل ذلك/ قائلًا: «لا تخزنوا الدواء».

وأضاف:«واجهنا مشكلة لنقص الأدوية بسبب توجه البعض لتخزينها».

وأكد مدبولي على أن ظاهرة نقص الأدوية ستختفي خلال الأيام القادمة، وأنه سيتم إتاحة جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات أكبر خلال أيام.