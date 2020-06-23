شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: سنبدأ الفتح بالمحافظات الأقل تضررا وبإجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية، أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع السبت 27 يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمى فى بيان له: وسوف نبدأ بالمحافظات الأقل تضررا

وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

كان رئيس الوزراء قد قرر التالى: -

إعادة فتح المسارح والسينما بدءًا من 27 يونيو بـ25% من طاقتها.

إعادة فتح دور العبادة مع استمرار تعليق صلوات الجمع وقداسات الأحد والجمعة بدءًا من السبت 27 يونيو.

استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.

Advertisements

غلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدءًا من 27 يونيو.

غلق المطاعم والمقاهي من العاشرة مساءً بدءًا من السبت المقبل.

إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي بطاقة 25% بدءًا من 27 يونيو.

استمرار غلق المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة.

حظر تناول الشيشة في المقاهى.