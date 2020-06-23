شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس امتحانات الثانوية العامة: 10 أشخاص أمام كل لجنة لتنظيم دخول الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الدولة المصرية كلها تتابع امتحانات الثانوية العامة وتدعم وزارة التربية والتعليم فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، قائلا: "سيذكر التاريخ ما تقوم به الوزارة من إجراء الامتحانات فى ظل هذه الظروف.

وأضاف خلال اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بحضور مديرى المديريات والإدارات عبر الفيديو كونفرانس، أنه تلاحظ وجود تأخير فى وصول بعض الأسئلة إلى لجان السير خلال أداء امتحان اللغة العربية، موجها حديثه لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة يجب أن تصل قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

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وتحدث رئيس الامتحان على مشاهد التزاحم التى ظهرت فى أول يوم فى الامتحانات الأحد الماضى، قائلا: مش عايزين المشاهد دى تكرر مرة أخرى ومن ثم سيتم تخصيص 10 أشخاص أمام كل لجنة سير يعاونو رجال الشرطة فى تنظيم دخول الطلاب بشكل منظم دون حدوث أى تزاحم أو مشكلات، قائلا : الدولة تسخر كل إمكانياتها لعقد الامتحانات بشكل أمن.

وشدد على أن الوزارة سوف ترصد كل حاجة فى الامتحانات سواء قبل الامتحان أو أثنائه ومن يخطئ سوف يحاسب.