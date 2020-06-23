شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: توزيع 500 طن مواد غذائية و36 طن دواجن لدعم الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مبادرة (نتشارك هنعدى الأزمة) لمواجهة تداعيات أزمة كورونا المستجد، لتوزيع 500 طن من المواد الغذائية و36 طنا من الدواجن على مستحقيها من المسنين والأرامل وذوى الاحتياجات الخاصة فى 19 محافظة هى الأقصر،الجيزة ،القاهرة، الإسكندرية،الفيوم، بنى سويف ،قنا ،سوهاج ،دمياط ،مطروح ،البحيرة ،المنوفية ،كفر الشيخ،الدقهلية،الغربية،الوادي الجديد ،أسيوط ،المنيا، الشرقية.

كما تضمنت المرحلة الرابعة توفير المستلزمات الطبية لمستشفيات العزل والحميات في 8 محافظات وهي مستشفى الاحرار التعليمي بالشرقية، والقصر العيني والأزهر التخصصي والشيخ زايد والعجوزة وزفتى العام وحميات أسوان وصدر أسيوط وسوهاج العام و الصدر ببني مزار بالمنيا وتتضمن 40 جهاز تنفس صناعي، 300 ألف كمامة جراحية، و نحو نصف مليون كمامة N95 و16 ألف بدلة عزل، و10 آلاف لتر مطهرات بالأضافة إلى 300 ألف علبة جلوفز

وقام الصندوق صباح اليوم بتوزيع أولى قوافل المرحلة الرابعة وذلك من مدينة تحيا مصر بالأسمرات، حيث تستهدف القافلة 12500 أسرة بنحو 125 طنا من المواد الغذائية و14 طنا من الدواجن .

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من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إن المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة تم الإعداد لها بشكل نوعي بحيث تستهدف دور رعاية المسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والسيدات المعيلات في المحافظات الـتسعة عشر وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.