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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة و الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان العيادات الخارجية بمستشفى أم المصريين بحى جنوب الجيزة لمتابعة استقبال المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم. وأكد محافظ الجيزة أن مستشفى أم المصريين تعد من أكبر المستشفيات بالمحافظة التى تشهد يوميا استقبال العديد من الحالات المرضية. وثمن محافظ الجيزة المجهودات التى تبذلها الأطقم الطبية والتمريض فى سبيل تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم. كانت بدأت محافظة الجيزة أمس السبت فى تقديم خدمات إجراء الكشف وصرف الأدوية لذوى الأمراض المزمنة من خلال عيادات متنقلة بـ8 مواقع بالجيزة إضافة إلى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التى انتهت قراراتهم أو إصدار قرارات جديدة. وفى النقاط التالية المواقع التى يتم إجراءات الكشف وصرف الأدوية وهى:.. - وحدة رعاية الطفل بمدينة العمال بإمبابة Advertisements - مركز شباب زنين ببولاق الدكرور - جزيرة محمد بالوراق - الإدارة الصحية بأوسيم - الاخصاص بالصف - الإدارة الصحية بالعمرانية - مركز طب الأسرة المستقبل بأكتوبر - نكلا بمنشأة القناطر كان قد تم نشر عددا من العيادات المتنقلة وتخصيص المراكز الصحية لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتى تشمل علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفى أم المصريين



وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يتفقدان العيادات الخارجية بمستشفى أم المصريين

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