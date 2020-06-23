شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهنئ نائبته بعودتها للعمل عقب تعافيها من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الثلاثاء، التهنئة للدكتورة غادة يحيى أبوزيد نائبة المحافظ بمناسبة تعافيها وتمام شفاؤها من فيروس كورونا وعودتها اليوم لاستئناف عملها بالديوان العام.

وحرص على استقبالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من مديرى ومسئولى الإدارات والأجهزة التنفيذية.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والدواوين الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص، مكلفاً بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على هذه الجهات، وأيضاً بمختلف الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ووسائل النقل الجماعية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة يحيى عن بالغ سعادتها وتقديرها وجزيل شكرها لمحافظ أسوان ولكل مسئولى ومديرى الإدارات التنفيذية، بالإضافة إلى كل فئات المجتمع الأسوانى والذين كانوا على تواصل دائم معها للسؤال والاطمئنان على حالتها الصحية طوال فترة العلاج وحتى تماثلها للشفاء التام .